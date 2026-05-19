В Пермском крае прошел IV Урбанистический Плеженинг

Фото: пресс-служба "Уралкалия"

Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, входящий в Группу «Уралхим», поделился опытом развития городов присутствия на урбанистическом Плеженинге, который проходил с 13 по 16 мая в Пермском крае. Урбанистический Плеженинг - профессиональное мероприятие для экспертов в сфере градостроительства и территориального развития.

Участники Плеженинга посетили Пермский государственный национальный исследовательский университет, площадку завода Шпагина и город Соликамск, где в Культурно-досуговом центре компании состоялась дискуссия «Негород – пространство села и малых городов».

«Уралкалий» рассказал о реализации проектов в рамках собственной Программы комплексного развития городов присутствия и поделился опытом взаимодействия с муниципалитетами. Компания участвует в софинансировании федеральных, региональных и городских проектов, оказывает поддержку в подготовке проектной документации и реализует собственные инициативы, направленные на создание комфортной городской среды в Березниках и Соликамске.

Особое внимание на дискуссии Плеженинга было уделено социальной политике «Уралкалия», включая поддержку сотрудников и их семей, а также развитию социальной инфраструктуры — спортивных, культурных объектов и реализации корпоративных социальных и культурных проектов.

- Для Группы «Уралхим» развитие городов присутствия — это долгосрочная инвестиция в качество жизни сотрудников и всех жителей территорий. Мы стремимся формировать современную и привлекательную городскую среду, в которой хочется жить, работать и строить будущее, - рассказал Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим».

- Нам важно участвовать в развитии городов присутствия. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудники компании, их семьи и жители городов чувствовали себя комфортно и безопасно, поэтому поддерживаем социальные, культурные, спортивные и инфраструктурные проекты в Березниках и Соликамске, - подчеркнул Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий».