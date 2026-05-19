В Пермском крае больше всего подешевели фрукты и овощи

В апреле 2026 года в Пермском крае цены на продукты снизились на 0,15% по сравнению с мартом. Индекс потребительских цен в продовольственном секторе составил 99,85%, а без учёта алкоголя — 99,69%, сообщает Пермьстат.

Больше всего подешевели фрукты и овощи — в среднем на 2,34%. Особенно заметно упали цены на сладкий перец (-15,8%) и огурцы (-14,6%). Большинство фруктов и цитрусовых подешевели на 0,3–3,8%, однако выросли цены на сухофрукты, яблоки и виноград — от 1,7 до 3,9%.

Однако, в то же время подорожали сахар (+5,2%), баранина (+3,6%) и свежая рыба (+2,6%). Также подросли цены на овощные консервы (1,9–2,8%), пряники (+3,6%) и зефир с пастилой (+3%).

