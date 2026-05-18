Строительство «Пермь-Арены» выполнено на треть

18 мая 2026 года глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил стройплощадку многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Проект реализуется по концессионному соглашению между правительством региона и компанией «Пермь-Арена» — дочерней структурой Фонда развития Пермского края. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2027 года.

Директор компании Алексей Дорошенко сообщил, что готовность объекта составляет 30%. На стройке ежедневно работают до 500 человек, а в ближайшее время количество рабочих увеличится из-за роста объемов одновременно выполняемых работ.

«Почти полностью выполнены монолитные работы по конструктиву и трибунам основной арены, запитана трансформаторная подстанция. Внутри ведем монтаж инженерных систем, возводим стены и перегородки», — отметил Игорь Войстратенко, руководитель подразделения ООО «МаксиГрупп».

На арене уже установлено 20 из 45 большепролетных ферм кровли, монтаж всех конструкций планируется завершить до конца августа, параллельно будет идти установка самой кровли. Продолжается строительство малой тренировочной арены, а также монтаж лестничных клеток, трибун, систем вентиляции и канализации. На фасаде смонтирован тестовый участок облицовки, в дальнейшем здание украсят декоративными панелями с динамической подсветкой.

Глава региона подчеркнул, что основная задача сейчас — закрыть тёплый контур арены до холодов. «Мы стремимся завершить как можно больше работ уже в этом году, чтобы в 2027 году перейти к сдаче объекта», — сказал Махонин.

Высота «Пермь-Арены» составит 45 метров, площадь — более 80 тыс. кв. м. Комплекс включает пять наземных этажей и один цокольный, две ледовые площадки (основная на 10 тыс. зрителей и тренировочная на 500), около 20 входов, раздевалки, тренажерные залы, VIP-ложи, медпункты и фудкорты. Благодаря телескопическим трибунам и трансформации площадок здесь смогут проходить не только спортивные соревнования, но и концерты, выставки и форумы.

