Краевой Минобр предупреждает о мошенниках, продающих «слитые» ответы ЕГЭ

В Пермском крае министерство образования предупредило выпускников о мошенниках, которые в интернете предлагают купить контрольные измерительные материалы (КИМ) и «готовые ответы» для ЕГЭ и ОГЭ.

В ведомстве заверили, что утечки экзаменационных заданий невозможны благодаря строгим организационным и технологическим мерам безопасности. Разработка КИМ ведется в охраняемых помещениях с видеонаблюдением, записью переговоров и запретом на использование электронных устройств. Доступ к материалам строго ограничен, а варианты заданий шифруются и автоматически распределяются по регионам и часовым поясам.

«Никто не знает заранее, какой вариант попадет в конкретный пункт проведения экзамена. Расшифровка материалов происходит всего за 30 минут до начала ЕГЭ с использованием двух ключей — электронного токена члена ГЭК и пароля, переданного по защищённому каналу», — пояснили в Минобр.

В Перми в 2025–2026 учебном году экзамены сдадут 13 774 девятиклассника и 4 486 одиннадцатиклассников. Основной период сдачи ОГЭ пройдет с 2 июня по 6 июля, ЕГЭ — с 1 по 9 июля.

Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин отметил, что мошенники действуют особенно агрессивно, пользуясь тревожностью школьников и родителей. Он подчеркнул, что любые предложения о покупке «слитых» заданий — это обман и попытка вовлечь подростков в незаконные схемы.

Помимо финансового риска, такие ресурсы могут использоваться для фишинга, кражи персональных данных, банковских реквизитов и распространения вредоносного ПО. Поэтому родители должны объяснять детям, что легальных способов купить ответы не существует, а школы и ведомства продолжают блокировать подозрительные сайты.

Минобр напоминает, что выпускникам стоит сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Система защиты ЕГЭ делает утечки почти невозможными, а попытка воспользоваться сомнительными схемами может привести к потере денег и угрозам безопасности личных данных.

