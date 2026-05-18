В Перми за четыре месяца переселили более 500 жителей из аварийного жилья

С начала 2026 года в Перми из аварийных домов получили новое жильё или денежные компенсации 552 человека. Общая площадь расселённых квартир составила почти 9,7 тысячи квадратных метров.

По информации городского управления жилищных отношений, полностью завершено расселение 17 домов, признанных аварийными. Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также региональных и муниципальных программ.

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин подчеркнул, что расселение ветхого жилья остаётся приоритетом для региона. «За последние годы Пермский край проделал большую работу: с 2019 года ликвидировано 860 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселено почти 56 тысяч человек. В прошлом году новые квартиры получили более 6 тысяч жителей», — отметил он.

С 2025 года начали расселять дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, на что направлено 1,27 миллиарда рублей федеральной поддержки. В 2026 году планируется переселить почти 88 тысяч квадратных метров жилья.

Средства расходуются не только на компенсации, но и на строительство муниципального жилья, что позволяет создавать резерв для будущих переселений. Немкин добавил, что обновление жилого фонда важно не только для безопасности жителей, но и для развития городской инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности Перми.

