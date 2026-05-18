В Закамске начнется масштабное обновление района Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми в микрорайоне Закамск стартует проект комплексного развития территории. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало проект приказа о КРТ для жилой застройки ДДК им. Кирова и улицы Маршала Рыбалко в Кировском районе. Общая площадь территории составляет почти 20 гектаров.

Проект предполагает улучшение жилищных условий за счет инвестора: планируется переселение жителей из девяти ветхих и аварийных домов площадью около 7,9 тысячи квадратных метров. Также будут построены новое жильё, современные дороги, общественный центр и спортивная площадка. Существующее здание ДДК в проект не входит, а уже имеющийся сквер и парк в границах КРТ приведут в порядок.

«Проект позволит обновить жилой фонд, улучшить качество городской среды и создать современную инфраструктуру для жителей. Это не только переселение людей из аварийного жилья, но и долгосрочное развитие района», — рассказал Арсен Болквадзе, председатель комитета по экономическому развитию Пермской городской Думы.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru