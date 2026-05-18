В Перми представят фотоальбом «Пермь Великая»

В Перми 20 мая в визит-центре «Егошиха» пройдет презентация книги фотоальбома «Пермь Великая» (12+). Авторами издания являются путешественник, географ и краевед Николай Рундквист и исполнительный директор Уральского экологического союза Геннадий Ращупкин. Мероприятие начнется в 17:00, вход свободный.

Альбом стал результатом двадцатилетних экспедиций Уральского экологического союза. В издании собрано около 300 фотографий живописных уголков Пермского края — озер, рек, лесов и гор. Книга дополнена архивными снимками начала XX века фотографа Сергея Прокудина-Горского и репродукциями картин художника Алексея Ефремова.

Помимо красоты природы, фотоальбом рассказывает о истории Перми и проекта «Зеленое кольцо». По словам авторов, город удачно сочетает в себе урбанистическую среду и близость к природе, благодаря чему жители могут наслаждаться природой, не покидая города.

