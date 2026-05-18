В Перми продают франшизу магазин-бара BeerGarage Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми появилась возможность открыть собственный бар-магазин под брендом BeerGarage — российской сети премиальных крафтовых пивных магазинов и баров. Компания предлагает франшизу компактной точки площадью 30–40 кв. м, где можно одновременно продавать пиво и работать как полноценный бар с кухней. Стоимость франшизы составляет 1,9 млн рублей.

Новая точка сочетает магазин разливного и бутылочного пива с баром, где подают горячие закуски. Магазин можно открыть в круглосуточном формате, а штат сотрудников составит всего 4 человека.

Франчайзи получает полное сопровождение на всех этапах: инструкции по запуску и ведению бизнеса, закрепление персонального менеджера, помощь с подбором помещения, разработку 3D-проекта и мебели, контакты проверенных поставщиков, доступ к фирменному мобильному приложению и возможность подключить службу доставки.

По данным компании, средняя месячная выручка такой точки достигает 1,7 млн рублей, чистая прибыль — около 350 тыс. рублей. Детальный бизнес-план и расчет окупаемости предоставляются после консультации с франчайзером.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru