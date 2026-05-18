Реконструкция Театра-Театра в Перми подорожала до 1,56 млрд рублей

Корпорация развития Пермского края (КРПК) объявила новый тендер на реконструкцию Театра-Театра на улице Ленина, 53. Стоимость работ увеличилась на 8% и теперь составляет 1,56 миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.

В рамках обновления планируется модернизировать зрительный зал и фойе, заменить механическое оборудование и систему управления сценой, построить балкон и перенести гардероб. Вместимость зала увеличится на 250 мест — до 850. Все работы должны завершиться к 2027 году.

Напомним, проектная документация и ремонт театра впервые были заказаны КРПК в октябре 2025 года за 1,6 миллиарда рублей. В мае был объявлен конкурс на поиск субподрядчика для разработки рабочей документации, демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, необходимых для сдачи объекта. Начальная стоимость контракта тогда составляла 1,44 миллиарда рублей, но закупку отменили 13 мая. Новый тендер объявили через два дня. Заявки принимаются до 1 июня, итоги планируют подвести 6 июня.

