Краевые власти выбрали концессионера для комплекса по утилизации ТКО под Пермью

Фото: АО «Пермский региональный оператор ТКО»

Глава региона подписал постановление о заключении концессионного соглашения по созданию и эксплуатации комплекса по обработке и утилизации ТКО под Пермью. Без проведения конкурсных процедур соглашение заключено с АО «Пермский региональный оператор ТКО».

От имени Пермского края полномочия концедента возложено на Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края. Концессионер обязуется за счет собственных или привлеченных средств построить комплекс и организовать его работу.

Срок действия концессии составляет 23 года и семь месяцев со дня заключения соглашения. Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов находится в собственности Пермского края.

Концессионер обязан обеспечить инвестиции в объеме не менее 4,8 млрд руб. Срок создания комплекса составляет не более 24 месяцев – предварительно в 2029 году.

«Экотехнопарк города Перми» разместится во Фроловском сельском поселении Пермского округа на базе полигона «Софроны». Полигон передан в управление ПРО ТКО в апреле 2026 года.

Производственная мощность обработки составит 300 тыс. тонн в год, производственная мощность утилизации – 120 тыс. тонн в год. Обработка и утилизация ТКО включит производство из их органической части искусственных грунтов.

Объем валовой выручки предприятия вырастет с 1,6 млрд руб. в 2028 году до 3,4 млрд руб. в 2049 году.

