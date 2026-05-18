Запущена первая отечественная базовая станция мобильной связи для мегаполиса

МегаФон совместно с российским производителем телеком-оборудования YADRO ввел в коммерческую эксплуатацию первую отечественную базовую станцию в историческом центре Нижнего Новгорода. Презентация работы оборудования прошла 18 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Российская базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Зона покрытия охватывает популярные у местных жителей и туристов локации: Нижневолжскую набережную и набережную Федоровского, а также территорию Благовещенского монастыря, Канавинского моста и улицы Рождественской, где туристы знакомятся с видами Волги и посещают мероприятия фестиваля «Столица закатов».

- Перед запуском базовой станции на сети МегаФона в Нижнем Новгороде оборудование прошло цикл лабораторных испытаний, а также тестирование в различных нагрузочных сценариях. Сегодня такие объекты связи опробуются нами в небольших населенных пунктах, и запуск в городе-миллионнике — следующий этап проверки отечественного телеком-оборудования в условиях более высокой нагрузки и плотной городской застройки, - рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

В рамках ЦИПР с запущенной базовой станции организована онлайн трансляция. Помимо изображения с высоты птичьего полета с видом на слияние Волги с Окой участники и гости конференции могут увидеть в действии работу экомониторинга. Система также в режиме реального времени передает сведения о содержании в воздухе загрязняющих веществ, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра.

Запуск отечественной базовой станции в городе-миллионнике региональные власти назвали важным этапом развития российской телеком-инфраструктуры и внедрения собственных технологий связи.

- Символично, что запуск станции состоялся во время конференции ЦИПР в Нижнем - ключевого делового события, посвященного передовым российским технологиям, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.