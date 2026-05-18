В Прикамье провели лесовосстановление на площади 675 гектаров

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Лесничества Пермского края приступили к работе лесовосстановлению. На территории региона с начала года его провели на площади 675 га.

Лесовосстановление включило несколько способов. На сеянцы с открытой корневой системой отвели 288 га, с закрытой корневой системой – 128 га, комбинированный метод – 259 га. Высадку провели с одновременной подготовкой почвы лесного участка на площади 70 га.

По данным краевого Минприроды, также заложены лесные питомники открытого грунта площадью 1,48 га, проведен посев в тепличных комплексах для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой на площади 0,34 га.

«Работы по воспроизводству лесов проводятся на территории лесничеств Пермского края исполнителями государственного задания и арендаторами лесных участков», – дополнили в краевом министерстве.

