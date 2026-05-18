В Пермском крае стартовал прием заявок на грантовый конкурс для жителей региона

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Жители Прикамья с 18 мая получили возможность подать заявки для участия в Краевом конкурсе социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края. Участником конкурса может стать гражданин России старше 18 лет, имеющий постоянную или временную регистрацию на территории региона.

Участник грантового конкурса не должен быть государственным, муниципальным служащим или депутатом. Заявки принимаются в электронном виде на официальном портале Фонда грантов губернатора Пермского края. Один человек может подать только одну заявку.

Максимальный размер финансовой поддержки на реализацию своих идей в рамках одного проекта составляет 170 тыс. руб. Конкурс проводится по 13 направлениям. В их числе вошли: развитие креативные индустрии, образование, молодежная политика, культура, охрана здоровья, социальная поддержка, экология, патриотическое воспитание, включая поддержку участников СВО и их семей.

Все проекты проходят независимую экспертизу. Оценка проводится по девяти критериям. Итоговый балл формируется как среднее арифметическое оценок экспертов с учетом коэффициентов значимости.

Заявки принимаются до 20:00 по местному времени 19 июня. Итоги подведут не позднее 14 августа. Срок реализации проектов: начало – не ранее 15 сентября 2026 года, завершение – не позднее 14 сентября 2027 года. Общая длительность проекта не должна превышать 12 месяцев.

Полный текст положения размещен на официальном сайте Фонда губернаторских грантов в разделе «Документы».

