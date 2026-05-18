Бывший нападающий пермского «Молота» Максим Кицын стал игроком новичка ВХЛ

Правление ВХЛ утвердило новый состав участников чемпионата России по хоккею Всероссийской хоккейной лиги на сезон 2026-2027 годов. В турнире вновь примут участие 32 команды за исключением «Торпедо-Горький».

В Нижнем Новгороде посчитали излишней нагрузкой содержать одновременно два профессиональных клуба в КХЛ и ВХЛ. «Торпедо-Горький» в новом сезоне сменит ХК «Калуга».

Состав новичка пополнил самый именитый игрок ВХЛ – 34-летний нападающий Максим Кицын. Во втором по силе российском дивизионе он провел с учетом плей-офф 556 матчей и набрал 429 очков – 225 заброшенных шайб и 204 точных передачи.

Два прошлых сезона Максим Кицын провел в «Молоте». Согласно официальной статистике ВХЛ, в 128 матчах он набрал 80 (45+35) очков. Нападающий покинул клуб в межсезонье.

Даже наличие такого суперфорварда в составе не позволило пермякам пробиться выше 1/8 финала Кубка Чемпиона России. В финале за почетный трофей сейчас бьются «Химик» и «Югра».

