Краевой Минстрой показал проект развития территории у «Молота» в Перми

В Перми стартует строительство нового спорткомплекса. Он появится в Мотовилихинском районе рядом с УДС «Молот» между улицами КИМ и Лебедева.

Новая «Территория спорта» заменит бывший стадион «Молот». На его месте разместят многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, ледовой ареной и универсальными спортивными залами для игровых видов спорта. Для любителей активного отдыха и спортсменов также построят новый открытый стадион.

Краевой бюджет выделит на строительство 1,9 млрд руб. Новая «Территория спорта» в Перми появится к 2029 году.

