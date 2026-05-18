В Прикамье установлены новые суточные рекорды тепла

В Пермском крае 17 мая установлены несколько суточных температурных рекордов. Были преодолены 30-градусные отметки температуры воздуха.

Метеорологи зафиксировали +30,5 градуса в Лысьве, Кочево и Гайнах, +30,1 градуса – в Чермозе. Чуть отстали Губаха и Кудымкар с +29,9 градуса.

В Перми день оказался жарким, но не рекордным – «всего» +29,3 градуса, не дотянув до показателя 2021 года 0,5 градуса. Среднесуточная температура выше нормы более чем на 10 градусов.

По данным портала «Опасные природные явления в Пермском крае», суточные рекорды тепла для 17 мая обновлены в Чердыни и Бисере. Теперь они равны +29,7 и +27,4 градуса соответственно. Они были установлены в пять лет назад.

Пик потепления в Прикамье ожидают 18 и 19 мая. Летняя жара пришла в Прикамье чуть менее недели назад, 14 мая.

