Двум жительницам Прикамья присвоили звание Народный мастер России

Фото: ПДНТ «Губерния» | domgubernia.ru

Валентина Петухова и Татьяна Чепкасова к своим званиям Народный мастер Пермского края добавили еще один титул. Мастерицы из Прикамья стали Народными мастерами России.

Валентине Петухова живет и творит в Кудымкаре. Она работает с берестой и реализует свои творческие замыслы, создавая прекрасное. Ассортимент изделий включает предметы быта, украшения, игрушки, картины, плоские и объёмные композиции, сувенирные изделия.

«В своей работе Валентина Егоровна придерживается народных традиций, сочетая их с современными технологиями», – рассказали в Пермском доме народного творчества «Губерния».

Татьяне Чепкасовой из Чайковского любовь к народным традициям привила семья. В их доме стояли ткацкие станки, по праздникам на столе красовалась тканая скатерть, выкладывались полотенца, стелились половички, мебель украшалась салфетками ручной работы.

Бабушка научила Татьяну Ивановну ткачеству и вязанию, а тетя – вышивке. Она самостоятельно освоила технику браного ткачества, характерную для Чайковского района конца XIX – начала XX века. Более сложные техники она освоила в Ижевске после обучения в Национальном центре декоративно-прикладного искусства и ремесел.

