В Прикамье Роспотребнадзор выдал санитарные свидетельства более 100 речным судам

Краевой Роспотребнадзор сообщил о прохождении речными судами региона экспертизы на соответствие санитарно-эпидемиологические требования. В навигацию 2026 судовые санитарные свидетельства о праве плавания по состоянию на 15 мая получили 111 судов.

В их число вошли 11 туристических теплоходов: «Павел Бажов», «Михаил Кутузов», «Юрий Никулин», «Ф.И. Панферов», «Борис Полевой», «Владимир Маяковский», «Федор Достоевский», «Н.В. Гоголь», «Хирург Разумовский», «Козьма Минин» и «Василий Чапаев».

Санитарные правила направлены на охрану здоровья членов экипажа и пассажиров, профилактику возникновения и предотвращение распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Они также обеспечивают безопасные условия эксплуатации транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры.

