Краевой Минобр опроверг информацию о «слитых» ответах по ЕГЭ

Краевой Минобр предупреждают выпускников об активизации мошенников в Интернет-сети. Они предлагают воспользоваться контрольными измерительными материалами (КИМ) и «слитыми ответами» ЕГЭ.

В ведомстве заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур. Разработка КИМ ведется в охраняемых помещениях с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой несанкционированных действий на компьютере. Доступ в помещение строго ограничен, электроника запрещена.

По каждому предмету создается множество вариантов. Они шифруются и распределяются по регионам и часовым поясам автоматически. Никто не знает, какой вариант попадет в конкретный пункт проведения экзамена (ППЭ).

Варианты КИМ различаются по часовым поясам, поэтому сведения, предлагаемые мошенниками как «слив с Дальнего Востока», не могут соответствовать вариантам, выдаваемым в иных регионах. Материалы передаются в ППЭ в зашифрованном виде по защищенным каналам. Расшифровка происходит за 30 мин. до экзамена.

«Для расшифровки и печати нужны два ключа: электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищённому каналу за полчаса до начала ЕГЭ», – дополнили в краевом ведомстве.

В Перми 2025-2026 учебный год станет последним для 13 774 учеников девятых классов и 4 486 – 11-х классов. Для выпускников девятиклассников основной период сдачи ОГЭ пройдет со 2 июня по 6 июля, а для 11-классников сдача ЕГЭ – с 1 июня по 9 июля.

