Бастрыкин взял на контроль транспортную доступность жителей деревни в Прикамье

Фото: Следственный комитет России

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту отсутствия транспортной инфраструктуры в деревне Копыловка Оханского округа. В соцсетях разместили информацию об отсутствии остановочного павильона и тротуара вдоль проезжей части.

На протяжении длительного времени из-за отсутствия остановочного павильона и подъездной площадки движение общественного транспорта в деревню прекращено. Жители вынуждены преодолевать значительное расстояние до соседнего населенного пункта. Только так можно добраться до ближайших объектов социальной инфраструктуры. Местные власти мер к разрешению проблемы не приняли.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Он также ждет доклад р проводимой работе по восстановлению прав жителей населенного пункта на транспортную доступность.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru