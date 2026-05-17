НовостиПолитика17 мая 2026 11:41

В ходе СВО погиб Михаил Гальянов из Кизеловского округа Прикамья

Военнослужащий не вернулся с боевого задания в декабре 2024 года
Павел ШАТРОВ
Фото: Администрация Кизеловского муниципального округа

В Свято-Никольской церкви Кизела 18 мая в последний путь с воинскими почестями проводят погибшего земляка. В зоне проведения СВО погиб Гальянов Михаил Вадимович.

Михаил Гальянов родился 27 декабря 1982 года. В СВО проходил службу с позывным «Техас». Погиб Михаил Вадимович 2 декабря 2024 года. Подробности из личной жизни земляка не сообщаются.

Администрация Кизеловского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким защитника Отечества.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru