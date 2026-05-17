Краевое УФНС 18 мая завершит реорганизацию территориальных налоговых органов

В Пермском крае 18 мая завершится обновление структура налоговых органов региона. На территории Прикамья продолжат работу Управление Федеральной налоговой службы России и восемь подведомственных инспекций.

Согласно проведенной реорганизации, межрайонные ИФНС №1 и по №6 будут реорганизованы в форме присоединения к ИФНС №11 с зоной обслуживания по Соликамску, Красновишерску, Чердыни, Березникам, Александровску и Кизелу.

В число оставшихся межрайонных инспекций вошли: ИФНС по Свердловскому району Перми; ИФНС №17 (Единый регистрационный центр); ИФНС №19 по Индустриальному району Перми и Пермскому округу; ИФНС №20 (Контрольная работа); ИФНС №21 (Долговой центр); ИФНС №23 по Мотовилихинскому и Орджоникидзевский районам Перми, а также в Чайковском, Чернушке, Осе, Барде, Ильинском, Куеде и Елово; ИФНС России №24 по Ленинскому, Дзержинскому и Кировскому районам Перми.

«Для оперативного решения вопросов налогового администрирования налогоплательщики также могут воспользоваться удобными электронными сервисами ФНС России. Получение государственных услуг ФНС также доступно в офисах МФЦ», – напомнили в краевом ведомстве.

