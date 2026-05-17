В Прикамье скончался гендиректор АО «Привод» Виктор Тетюев

Фото: Администрация Лысьвенского муниципального округа

В Лысьве сообщили о смерти 14 мая на 76-м году Почетного гражданина города Тетюева Виктора Степановича. Доктор электротехнических наук, генеральный директор АО «Привод» спас градообразующее предприятие в годы экономических потрясений 1990-х годов и вывел его на мировой уровень.

Виктор Тетюев родился 24 июля 1950 года в деревне Исаково. Его судьба стала символом целой эпохи машиностроения в Прикамье. Трудовую биографию он начал наладчиком на заводе бытовых холодильников в Душанбе. После службы пришел на Лысьвенский турбогенераторный завод (ЛТГЗ). Виктор Степанович прошел все ступени профессионального роста – от наладчика штампов 5-го разряда и бригадира до директора завода в 1987 году.

Виктор Тетюев окончил Пермский политехнический институт, прошел стажировку в Институте менеджмента в Бонне (ФРГ). В 2001 году он завершил обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по президентской программе.

В 1991 году он возглавил АО «Привод» на должности генерального директора. Виктор Степанович инициировал его акционирование. Предприятие стало первым в Лысьве и одним из первых в России, кто успешно перешел к работе в рыночных условиях. Номенклатура продукции расширилась со 140 до 415 наименований. В рамках федеральной программы «Локомотивостроение» созданы стартер-генераторы, позволившие стране отказаться от импорта.

Заслуги Виктора Тетюева отмечены многочисленными наградами. В 2000 году он стал победителем акции «Человек года», в 2001 году удостоен звания «Почетный гражданин города Лысьвы», а также «Почетный железнодорожник России». Среди его госнаград – ордена «За заслуги перед Отечеством», «Знак Почета», Дружбы и Петра Великого I степени.

Четыре созыва Виктор Степанович представлял интересы горожан в думе округа. Региональное объединение работодателей «Сотрудничество» избрало его своим почетным членом. Для Лысьвы и всего машиностроения Прикамья его имя останется символом несгибаемой воли, высочайшего профессионализма и беззаветной преданности делу.

Администрация Лысьвенского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Степановича. Светлая память о нем будет жить в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека.

