В Прикамье средняя стоимость бензина АИ-98 не растет третью неделю подряд

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на неделе с 5 по 12 мая остается бензин марки АИ-98.

По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла до 63,65 с 63,54 руб., АИ-95 – 68,84 руб. (+0,14). Бензин марки АИ-98 остался на уровне 94,46 руб. уже третью неделю подряд. Средняя цена за литр автомобильного бензина составляет 66,90 руб. (+0,13).

В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской области – 66,93 (+0,03) руб. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,18 до 67,22 руб., в Приволжском округе – с 65,38 до 65,41 руб.

Дизельное топливо в Прикамье теперь стоит 78,77 (+0,13) руб. за литр. В ПФО во вторую неделю мая средняя цена «дизеля» поднялась с 74,82 до 74,96 руб., в целом по России – с 78,15 до 78,26 руб.

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.

