Ресторатор Борис Кулинский сообщил о закрытии гастропроекта в Перми

Известный пермский ресторатор Борис Кулинский сообщил в соцсетях о закрытии культурно-культового гастропроекта CULT. Последним днем работы кафе на ул. Сибирской, 8 станет 17 мая.

Ресторатор со слезами на глазах рассказал в соцсетях о закрытии проекта CULT JAZZ BAR, работавшего 2,5 года. Борис Кулинский подчеркнул, что это финал, но не конец всему.

Кафе CULT в историческом центре Перми работало шесть лет. Его частыми гостями были участники различных культурных событий региона, включая Дягилевский фестиваль.

В прошлом году в отношении Бориса Кулинского завершили процедуру банкротства. Ресторатора освободили от дальнейшего исполнения требований кредиторов на сумму более 20 млн руб.

