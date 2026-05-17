«Амкар Пермь» на своем поле проиграл кировскому «Динамо»

Фото: Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» | fnl.pro

«Амкар Пермь» в последних трех матчах во Второй лиге «А» ФНЛ дивизиона «Серебро» преследуют неудачи. Пермяки поочередно проиграли трем «динамовским» командам из Ставрополя, Брянска и Кирова.

В матче 13-го тура «Амкар» принимал «Динамо Киров» и поиграл со счетом 0:2 (0:1). Счет открыл в середине первого тайма Лаук, а через несколько минут после перерыва преимущество закрепил Ахъядов с 11-метровой отметки. За матчем с трибун стадиона «Звезда» следили 2 766 зрителей.

«Динамо Киров» после победы в Перми возглавил турнирную таблицу, «Амкар» опустился на пятую позицию. Следующий матч пермяки вновь проведут дома. Соперником 20 мая станет «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

