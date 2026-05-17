В аэропорту Перми отменили два и задержали три московских рейса

«Аэрофлот» сообщила о действии 17 мая временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в «Шереметьево» и других аэропортах московского авиационного узла. Авиакомпания вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), отменены вылеты авиарейсов СУ 1201 в 13:30 и СУ 1203 в 16:00. В свою очередь отменен прилет в Пермь авиарейсов СУ 1200 в 12:40 и СУ 1202 в 15:10.

Предварительно задерживается «Большое Савино» прилет авиарейсов из Москвы: ДР 434 – до 12:00, СУ 1395 – до 12:30, ДР 6512 – до 12:35.

«Аэрофлот» рекомендует пассажирам перед выездом в аэропорт проверять статус рейса в онлайн-табло и разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании. В случае отмены рейса – не приезжать в аэропорт. Подробную инструкцию о порядке переоформления и возврата билетов можно также найти на сайте.

«Производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ», – говорится в официальном сообщении авиакомпании «Аэрофлот».

