Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2026 11:44

Пермякам рассказали, как распознать беспилотный летательный аппарат

Эксперт сообщил об основных признаках БПЛА
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Даже обломки могут быть опасны

Даже обломки могут быть опасны

Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

- Самые распространенные БПЛА - самолетного типа. Если мы видим приближающийся силуэт, похожий на самолет, и начинает нарастать звук, похожий на работу бензопилы, скорее всего, это беспилотный летательный аппарат, - рассказал Григорий Орлов, замдиректора учебно-методического центра по ГО и ЧС Пермского края. – Нужно принимать меры безопасности, а также сообщить экстренным службам по телефону 112.

Беспилотные летательные аппараты, по словам эксперта, могут достигать скорость до 150 километров в час и нести на себе груз весом до 70 килограммов.

- Нельзя приближаться даже к сбитым БПЛА. Даже на их обломках могут быть взрывчатые или ядовитые химические вещества. Нужно отойти, не фотографировать, не проявлять геройство, а позвонить и сообщить об инциденте.