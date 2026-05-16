Пермяков приглашают на вечерний забег «Темные ночи»

Фото: Евгений Вотинцев/Темные ночи. Ночной забег в Перми

В Пермском крае начался прием заявок на вечерний забег и велозаезд «Тёмные ночи», который пройдет 15 августа.

- Мы выйдем на дистанции вечером, когда улицы Перми наполнятся светом, музыкой и движением, обещают организаторы забега.

Принять участие может любой желающий. В этом году впервые появятся детские дистанции – для малышей от 6 лет. Остальные дистанции распределятся так: забег на 2 километра для участников от 14 лет и старше, забег на 5 и 10 километров, велозаезд на 10 километров для участников от 16 лет и основной велозаезд - на 20 километров.

После финиша состоится танцевальная вечеринка под открытым небом.