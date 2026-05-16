В Перми на пожаре спасли женщину

Пожар разгорелся в многоквартирном жилом доме на улице Карбышева в Перми. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что возгорание началось в квартире на первом этаже. Внутри находилась хозяйка квартиры.

Газодымозащитники с помощью спасательного устройства вывели женщину на свежий воздух. Она от пожара не пострадала, так же, как и остальные жильцы дома.

Пожар был быстро ликвидирован.

- В данный момент причина возгорания устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.