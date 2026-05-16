Из-за проведения велофестиваля в Перми в воскресенье перекроют часть улиц

В воскресенье, 17 мая, в Перми официально откроется велосезон. В этот день состоится «Пермский велофест» - массовый заезд велосипедистов. Для участников предусмотрены разные дистанции: массовый заезд, велогонки, любительские заезды, а также заезд на беговелах для детей от 2 до 6 лет.

В этом году «Пермский велофест» пройдет не в центре города, а в микрорайоне Парковый. Стартовый городок будет расположен в Парке культуры и отдыха «Балатово», а маршрут пройдет по улице Подлесной.

Из-за проведения велофестиваля движение по этой улице будет перекрыто. Уже в субботу, 16 мая, с 19 часов запрещены остановки и стоянки на участке улицы Подлесной от улицы Куфонина до дома по улицы Гатчинской, 2. А 17 мая с 7:00 до 17:00 движение по улице на этом участке будет закрыто полностью.

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, на это время автобусы № 11, 12, 19, 50 и 54 сменят свои маршруты. Автобусы маршруты №50 и №54 на участке от улицы Желябова до улицы Куфонина пойдут по Парковому проспекту, при этом автобус №50 будет разворачиваться на разворотном кольце «Улица Куфонина». Автобуы №11, №12 и №19 будут перенаправлены через остановки «Улица Папанинцев», «Дворец Культуры Железнодорожников» и «Улица Малкова».

- Автобусные остановки «Госпиталь ветеранов ВОВ», «Улица Зои Космодемьянской», «Улица Переселенческая», «Торговый комплекс Лента» и «Парк культуры и отдыха Балатово» временно останутся без общественного транспорта, - сообщили в Минтрансе.