Суд запретил пермячке содержать свиней и кур на своем земельном участке

Жительница Мотовилихинского района Перми на двух своих земельных участках держала лошадей, свиней, коз, кроликов, собак и кошек. Это не нравилось ее соседу, которого беспокоил постоянный шум: визг свиней, блеяние и ржание.

Мужчина долго боролся с соседкой, подавая жалобы на то, что отбросы от кормления скота привлекали птиц, мышей и крыс, а находящиеся на свободном выгуле животные беспрепятственно заходили на его участок,

В результате он подал иск в суд, который пришел к выводу, что так как участки предназначены для индивидуального жилищного строительства, несанкционированное изменение вида их использования участка нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. Женщине было запрещено содержать скот и птиц. Кроме того, суд обязал ее выплачивать соседу 100 рублей за каждый день просрочки исполнения данного решения.

Женщина избавилась почти от всех животных, но, как показала проверка, оставила лошадь.

- В связи с этим судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. После наложения штрафа должница продала животное, что позволило окончить исполнительное производство фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.