В «Хохловке» начались съемки фильма-фэнтези «Райнис»

Кировская киностудия ЛИКА начала съемки полнометражного фильма-фэнтези «Райнис» (12+) из цикла «Вятские сказки». Этот проект направлен на возрождение интереса к русскому фольклору и мифологии.

По сюжету Райнис и несколько ребят-чародеев приходят в себя в неизвестном месте. Никто не знает, как они здесь оказались и как вернуться, ведь за ними начинает охоту Мрак, забирая дар вместе с жизнью. Райнис приходится объединить чародеев, чтобы найти способ выжить и уничтожить Мрак.

Действие фильма «Райнис» происходит в Руси XI века. Чтобы создать атмосферу древней русской деревни, кинематографисты отправились на съемки в архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

В съемках приняли участие жители Перми. Премьера картины запланирована на январь 2027.