НовостиЗвезды16 мая 2026 4:43

Пермякам бесплатно покажут культовые японские аниме

В Перми пройдет фестиваль аниме Хаяо Миядзаки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: кадр из фильма.

В День защиты детей в пермском кинотеатре «Кристалл» пройдет фестиваль аниме Хаяо Миядзаки. Он посвящен юбилею режиссера, которому в этом году исполнилось 85 лет.

Будут показаны культовые мультфильмы «Унесенные призраками» (12+), «Ходячий замок» (6+) и «Мой сосед Тоторо» (6+). Также состоятся лекция и квест для знатоков японской культуры, будут организованы фотозона, мультимедийные и игровые площадки.

Все события – бесплатные. Билеты на кинопоказы нужно получить в кассе кинотеатра за час до начала сеанса.