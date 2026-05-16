Пермякам бесплатно покажут культовые японские аниме

В День защиты детей в пермском кинотеатре «Кристалл» пройдет фестиваль аниме Хаяо Миядзаки. Он посвящен юбилею режиссера, которому в этом году исполнилось 85 лет.

Будут показаны культовые мультфильмы «Унесенные призраками» (12+), «Ходячий замок» (6+) и «Мой сосед Тоторо» (6+). Также состоятся лекция и квест для знатоков японской культуры, будут организованы фотозона, мультимедийные и игровые площадки.

Все события – бесплатные. Билеты на кинопоказы нужно получить в кассе кинотеатра за час до начала сеанса.