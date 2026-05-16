В Перми на шоссе Космонавтов ограничили движение из-за просадки асфальта

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края

На участке шоссе Космонавтов рядом с деревней Хмели временно изменена схема движения в сторону Перми от аэропорта.

Для обеспечения безопасности закрыты две из трех полос — средняя и выделенная для общественного транспорта. Движение сейчас осуществляется только по одной полосе.

Причиной ограничения стала просадка дорожного покрытия. Во время работ одного из предприятий на канализационном коллекторе под дорогой произошло разрушение старой трубы. Это привело к проседанию грунта и деформации асфальта.

Поврежденный участок уже огражден. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение последствий.

Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru