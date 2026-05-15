В Прикамье открыли почти три тысячи вакансий для подростков на лето Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае стартовал ежегодный проект летней занятости подростков «Хочу работать». Вопрос трудоустройства школьников и студентов в период каникул обсудили 15 мая на заседании регионального правительства под руководством губернатора Дмитрий Махонин.

Глава региона отметил, что власти совместно с предприятиями создают для старшеклассников возможности для первой работы и знакомства с будущими профессиями. По его словам, такая практика помогает подросткам получить полезный опыт и в дальнейшем связать карьеру с предприятиями Прикамья.

Отмечается, что сейчас подросткам доступно около трех тысяч вакансий. Работодатели предлагают подработку в сфере благоустройства, упаковки товаров, уборки территорий, доставки, строительства, торговли и общественного питания. Также требуются помощники воспитателей, вожатые и администраторы.

Перед размещением вакансий специалисты проверяют работодателей, чтобы подростки были официально трудоустроены и получили все положенные гарантии.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru