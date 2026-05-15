За сутки в Пермском крае произошло девять пожаров

За 14 мая на территории Пермского края сотрудники экстренных служб потушили девять пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Больше всего возгораний зафиксировали в Перми — там произошло три пожара. Еще два случая зарегистрированы в Соликамском муниципальном округе. По одному пожару произошло в Пермском, Верещагинском, Карагайском и Чусовском округах.

В результате происшествий есть погибший и пострадавшие. Подробности о состоянии людей в ведомстве не уточнили.

Для предотвращения новых возгораний в регионе продолжается профилактическая работа. За сутки специалисты организовали более трех тысяч обходов жилых домов и квартир. Инструктаж по пожарной безопасности получили свыше 5,5 тысячи человек. Кроме того, жителям раздали более 4,5 тысячи памяток с правилами безопасности.

