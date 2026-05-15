Сотрудников «Мотовилихинских заводов» наградили в честь 290-летия предприятия

15 мая в Перми состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 290-летнему юбилею «Мотовилихинских заводов». В рамках церемонии лучших работников предприятия отметили наградами. В событии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона поздравил коллектив и подчеркнул вклад завода в развитие Перми, края и страны. Он отметил, что предприятие многие годы играет важную роль в оборонной промышленности, выполняет государственные заказы и развивает гражданское машиностроение, оставаясь одним из ключевых промышленных предприятий региона.

Награды были вручены сотрудникам за многолетний труд и вклад в развитие отрасли. Указом Президента России Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены работники АО «Мотовилихинские заводы» Владимир Буренков, Денис Внутских, Любовь Корчагина, Элла Михайлова, Андрей Половинкин и Андрей Швалёв.

Такой же награды удостоены сотрудники ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» Борис Белкин, Михаил Бушуев, Владимир Заколодкин и Виталий Щербинин.

Медалью Вячеслава Васильевича Бахирева по приказу Минпромторга России награждены Игорь Дёмин и Олег Ячейкин за вклад в развитие промышленности.

Звание «Почётный энергетик» по решению Министерства энергетики РФ присвоено Леонарду Силингу за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.

Также Почётной грамотой губернатора Пермского края отмечены Алексей Бабий, Любовь Ваулина, Алексей Носов и Татьяна Орехова. Почётной грамотой правительства края награждён Михаил Пирожков.

