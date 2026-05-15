В Пермском крае выделят более 84 млн рублей на проекты НКО

В Перми подвели итоги краевого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. По результатам отбора поддержку получат 76 инициатив. На их реализацию направят свыше 84 млн рублей, еще более 93 млн рублей организации вложат самостоятельно.

В этом году на конкурс поступило 294 заявки из 25 муниципалитетов Прикамья. Для 40 организаций участие стало первым опытом, при этом 14 новичков смогли войти в число победителей.

Проекты-победители представляют 17 территорий региона. Больше всего поддержанных инициатив оказалось в Перми — 45. Также в лидерах Чайковский округ, где одобрено пять проектов, Березники — четыре, а Соликамский и Чусовой округа получили по три гранта. В небольших городах и сельских районах края реализуют 31 социальный проект.

Наиболее востребованными направлениями конкурса стали патриотическое воспитание, образование и просветительская деятельность, популяризация здорового образа жизни, а также поддержка семей и детей.

Среди победителей есть проекты, посвященные сохранению культурных традиций, развитию технических навыков и помощи участникам СВО.

Так, инициатива «СВОи Герои» направлена на поддержку ветеранов спецоперации и укрепление связи между поколениями. В программу войдут спортивный фестиваль и форум, где участники смогут развивать лидерские качества и общественные инициативы.

Проект «Многоголосие» объединит писателей народов Прикамья и познакомит жителей региона с литературой на татарском, башкирском, коми-пермяцком и других национальных языках.

Еще одна инициатива — «Инженерная мастерская: от электрики до робототехники». Девятиклассники смогут пройти обучение от основ 3D-моделирования до программирования цифровых устройств под руководством наставников.

Пермские спелеологи также получили поддержку на проект «О пещерах — детям: новый маршрут!». Детям расскажут о пещерах региона, научат правилам безопасности и бережному отношению к природе.

По словам директора Фонда грантов губернатора Пермского края Сергея Воробьева, уровень проектов ежегодно растет, а сами инициативы охватывают все больше удаленных территорий региона.

Для победителей конкурса 21 мая проведут специальный вебинар, посвященный реализации проектов и подготовке отчетности.

