В Перми возбуждено дело о госизмене из-за перевода средств ВСУ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю совместно с коллегами из Пензенской области выявили и пресекли деятельность жителя России, которого подозревают в государственной измене.

По данным следствия, мужчина находился в Перми и выступал против проведения специальной военной операции на территории Украины. Как установили правоохранители, он перевел деньги на криптовалютный кошелек, который использовался для сбора средств в поддержку украинских вооруженных формирований.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Сейчас сотрудники ФСБ проводят следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы установить возможные дополнительные эпизоды и другие обстоятельства дела.

В ведомстве напомнили, что максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Также в УФСБ заявили, что все лица, оказывающие помощь противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru