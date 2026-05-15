В Перми самые высокие зарплаты в мае предложили стоматологам

В мае лидерами по уровню зарплат в Перми стали вакансии в сфере стоматологии. Такие данные опубликовал сервис SuperJob.

Самое выгодное предложение оказалось у стоматологической клиники, которая ищет главного врача. Специалисту готовы платить от 350 до 500 тысяч рублей в месяц. Еще одна высокооплачиваемая вакансия — врач-стоматолог с зарплатой от 250 тысяч рублей. Для иногородних сотрудников работодатель также предлагает оплату перелета и жилье на первый месяц работы.

На третьем месте среди самых доходных предложений — специалист по охране труда в производственно-строительной компании. Размер заработной платы составляет от 135 до 150 тысяч рублей.

Также в список вошла вакансия врача ультразвуковой диагностики с оплатой от 90 тысяч рублей в месяц. Замыкает пятерку предложение для бригадира на предприятиях железнодорожного транспорта. Работнику обещают зарплату около 86 тысяч рублей, а также расширенный социальный пакет, включая ДМС и программы оздоровительного отдыха.

