В Госдуме Прикамья предупредили о мошенничестве через «ускорители интернета»

В России участились случаи мошенничества с так называемыми «ускорителями интернета». Об этом пишет "Business Class".

По его словам, злоумышленники предлагают пользователям установить специальные приложения или сервисы, которые якобы помогают повысить скорость и стабильность соединения. Однако вместо улучшения работы сети такие программы могут содержать вредоносное ПО или перенаправлять интернет-трафик через серверы мошенников.

Обычно человеку отправляют ссылку на скачивание «ускорителя» или инструкцию по изменению сетевых настроек. После установки программы преступники получают возможность отслеживать передаваемые данные. Под угрозой оказываются логины, пароли, коды подтверждения и личные переписки. Кроме того, мошенники могут получить доступ к аккаунтам в мессенджерах и других онлайн-сервисах.

Особую опасность, отметил Немкин, представляет то, что подобные приложения часто выглядят как обычные легальные сервисы и не вызывают подозрений у пользователей. В результате человек сам открывает доступ к своим данным, рассчитывая улучшить качество связи.

После взлома аккаунтов злоумышленники могут использовать их для дальнейших атак: рассылать вредоносные сообщения, обманывать контакты жертвы и пытаться похитить деньги.

В Госдуме подчеркнули, что такие схемы относятся к методам социальной инженерии, когда мошенники предлагают удобное решение в обмен на безопасность. Пользователям рекомендуют не устанавливать сомнительные программы и пользоваться только официальными сервисами и приложениями.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru