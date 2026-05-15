В Чайковском могут вернуть речной вокзал и расширить речные перевозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегоня стало известно, что в Чайковском рассматривают возможность строительства нового речного вокзала или восстановления старого объекта. Вопрос обсуждается на уровне краевых властей Пермского края. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По данным министерства транспорта региона, сейчас идет подготовка к передаче земельного участка под будущий вокзал. Также планируется благоустроить прилегающую территорию. После оформления земли начнется проектирование, а затем — строительные работы. Конкретные сроки будут названы позже.

Речной вокзал в Чайковском действовал с 1964 года, однако в 2016 году здание разобрали из-за аварийного состояния и того, что оно больше не использовалось.

Отдельно власти рассказали о развитии речного транспорта в регионе. В тот же день планируется подписать соглашение о покупке шести новых судов: пяти скоростных «лоукостеров» и одного «Метеора 2.0». По словам губернатора, программа льготного лизинга по обновлению флота фактически завершена.

В ближайшее время заказ на новые суда разместят на судостроительных предприятиях, включая Пермскую судоверфь. Ожидается, что к 2028 году количество судов речного госпредприятия в крае увеличится до 11 единиц.

Сейчас в Пермском крае действует 11 речных маршрутов. Пополнение флота должно помочь расширить маршрутную сеть и улучшить перевозки. Также в регионе продолжают развивать причальную инфраструктуру.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru