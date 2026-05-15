НовостиОбщество15 мая 2026 12:43

В Перми подростка арестовали по делу о пропаганде терроризма в интернете

Во время допроса несовершеннолетний признал причастность к совершению преступления
Дарья ЩЕРБИНИНА
В Перми 16-летнего подростка подозревают в публичном оправдании и пропаганде терроризма через интернет. Уголовное дело возбудили сотрудники следственного отдела по Дзержинскому району краевого управления Следственного комитета.

По версии следствия, с октября 2025 года по январь 2026 года юноша, являясь администратором одного из каналов в мессенджере, публиковал материалы, в которых оправдывал террористическую идеологию и призывал поддерживать подобную деятельность. Также, как считают правоохранители, подросток размещал фото и видео, способные формировать у пользователей положительное отношение к терроризму.

Нарушение выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю. После этого подозреваемого задержали. По решению суда на время расследования ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают работу по уголовному делу. Проводятся допросы свидетелей, изучается изъятая техника и мобильный телефон подростка, назначены необходимые экспертизы.

По информации следствия, во время допроса несовершеннолетний признал причастность к совершению преступления.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru