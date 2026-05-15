Неравнодушная жительница Перми спасла котенка, которого выбросили на мусорку

Фото: Приют "Счастливый хвост"

В начале мая жительница Перми случайно обнаружила на помойке маленького котенка. Малышку положили в пакет, налили внутрь воду, а затем завернули еще в один пакет. Из-за холода и воды шансов выжить у животного почти не было.

Несмотря на это, котенок боролся за жизнь. Как сообщили «КП-Пермь» волонтеры, котенок так активно двигалась внутри пакета, что смог его порвать. Часть воды вытекла, благодаря чему она не задохнулась. Громкий писк услышала проходившая мимо женщина. Она достала котенка из мусора и забрала домой.

Спасительница согрела животное, купила молочную смесь и бутылочку и начала самостоятельно выкармливать котенка. Девочку назвали Отважной. Женщина признается, что первые дни ей приходилось кормить питомца почти без сна — каждые два часа, а иногда и чаще.

Однако совмещать уход за новорожденным котенком и работу, призналась пермячка, получается с трудом. Тогда ей пришлось обратиться за помощью в приют.

К этому моменту в приюте как раз окотилась кошка по кличке Камри. Волонтеры даже не подозревали, что она беременна, так как животное попало к ним совсем недавно. Однажды утром сотрудники обнаружили рядом с ней четырех котят.

Отважную решили подселить к новой кошачьей семье. Камри сразу приняла малышку и начала кормить ее вместе со своими котятами. Сейчас спасенная кошечка активно ест и постепенно набирается сил.

По словам сотрудников приюта, Отважной примерно десять дней. Из-за пережитого стресса и переохлаждения она немного отстает в развитии и пока не открыла глаза, но волонтеры надеются, что рядом с приемной мамой она быстро окрепнет.

Сотрудники приюта «Счастливый хвост» будут благодарны за помощь, в том числе, кормом для животных. Связаться с приютом можно по ссылке.

