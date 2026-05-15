В Пермском Политехе отменили государственные экзамены для выпускников

Пермский национальный исследовательский политехнический университет изменил порядок итоговой аттестации студентов. В мае 2026 года ученый совет вуза принял решение отменить государственные экзамены для выпускников. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе вуза.

«В этом году в целях оптимизации учебной нагрузки студентов ученым советом ПНИПУ принято решение об исключении государственного экзамена из состава государственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов всех форм обучения», - сообщили в Политехе.

По мнению представителей вуза, это позволит студентам сконцентрировать свои усилия на подготовке к защите выпускной квалификационной работы.

