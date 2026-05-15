Житель Прикамья изрубил товарища топором и получил за убийство 11 лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кудымкарский городской суд 5 мая вынес обвинительный приговор ранее судимому местному жителю 1984 года рождения. Его признали виновным за умышленное причинение смерти.

В конце ноября 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему несколько ударов деревянной палкой, руками и ногами, сжимал руками шею.

Не остановившись на этом, он нанес найденным на месте происшествия топором множественные удары по голове и различным частям тела. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении преступления. От дальнейшей дачи показаний он отказался.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По гражданскому иску суд взыскал с него в пользу родителей потерпевшего 1,7 млн руб.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru