В Перми начали проверять кондиционеры в общественном транспорте

В Перми контролёры проводят рейды, чтобы проверить работу кондиционеров в автобусах и другом общественном транспорте. Проверки проходят в связи с тёплой погодой и жалобами пассажиров.

По правилам, системы охлаждения должны работать, если температура воздуха превышает +20 градусов. Если перевозчик не включает кондиционер, это считается нарушением. Во время проверок специалисты используют специальные приборы: они измеряют температуру внутри салона и силу воздушного потока.

Все выявленные нарушения фиксируются. После этого перевозчикам могут выписать штрафы.

Кроме того, на некоторых маршрутах уже действует дистанционный контроль климатических систем. Возле воздуховодов установлены датчики, которые автоматически передают информацию о работе кондиционеров в МКУ «Гортранс».