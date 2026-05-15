В Пермском крае учредили новый православный монастырь

Фото: Пермская митрополия РПЦ

Священный Синод РПЦ по ходатайству главы Пермской митрополии Мефодия учредил новый монастырь. Женскую обитель открыли в поселке Протасы Пермского муниципального округа.

Монастырь посвящен Владимирской иконе Божией Матери. На заседании Синода на должность игумении обители назначили монахиню Александру (Рыбакову).

На территории Пермского края находятся еще семь действующих монастырей: Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь в Кунгурском округе, Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь, Пермский Богоявленский мужской монастырь, Успенский женский монастырь в Перми, Бахаревский Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский женский монастырь в Перми, Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Кунгре, Свято-Никольский женский монастырь в Чрнушинском округе.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru