В Пермский край из украинского плена домой вернулись два участника СВО

Кадр из видео Миноброны России

Между Россией и Украиной 15 мая состоялся обмен военнопленными по формуле «205 на 205 человек». Из украинского плена домой вернулись два жителя Прикамья из Ординского округа и Соликамска.

О земляках рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Они походили службу по контракту с Минобороны РФ.

Один из бойцов находился в зоне боевых действий с февраля 2024 года. Спустя два года он перестал выходить на связь с родными. Его жена увидела сообщение в одном из телеграм-каналов информацию о том, что ее супруг находится в плену. Женщина без раздумий написала Игорю Сапко.

Второй земляк перестал выходить на связь в январе. С его супругой связались представители Международного Красного Креста. Они сообщили, что ее муж находится в селе Нестерное Харьковской области на границе с Белгородской областью. Позже женщина обнаружила аналогичную информацию в социальных сетях. Отца очень часто вспоминал 10-летний сын, спрашивал, где он и почему не звонит.

«Сегодня лично позвонил супругам наших земляков и передал им добрую весть. Такие звонки невозможно назвать обычными. За ними – слезы, переживания, долгие месяцы ожидания и огромная вера в то, что родной человек вернется домой», – написал в соцсетях Игорь Сапко.

Освобожденные из плена военнослужащие находятся на территории Беларуси. Они получают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Очень скоро земляки увидят своих родных и близких людей.

